عام / أمطار على منطقة جازان

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جيزان 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

شهدت منطقة جازان الليلة الماضية، هطول أمطار متفاوتة الغزارة شملت مدينة جيزان ومحافظات ” الريث ، والداير ، وفيفا , والطوال ، وأبو عريش ، والعارضة ، والحرث ، وأحد المسارحة ، وضمد ، وصبيا”، سال على إثرها أودية “هراين ، والمحاطة ، وسيال ، وخلب ، وضمد ، والجهالي”.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:03ت م

0010 Source spa.gov





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