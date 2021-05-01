نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

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رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر مساء أمس (الجمعة)، حفل جائزة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، في دورتها الـ22، وذلك نيابة عن الملك سلمان.

وقال أمير الرياض إن هذه المناسبة عظيمة تنفع الوطن والمواطن وتنفع الإنسان في دينه ودنياه، مشيراً إلى أن هذا العمل يخلد في التاريخ لكل مَن يعمل عليه ولكل مَن يقوم به، داعياً الله سبحانه أن يجزي الملك سلمان على عمله وعلى بذله العطاء في سبيل هذا الدين وهذا القرآن العظيم.

وقدم خلال الحفل تلاوات بالقرآن الكريم بقراءات متعددة من قبل المتسابقين، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجائزة، كما ألقى المتسابقون كلمة لهم نوهوا خلالها برعاية القيادة لهذه الجائزة التي تحفزهم على الحفظ والتدبر بالقرآن الكريم وتطور من المهارات في القراءات وتخلق منافسة خير في شهر الخير.

من جهته أشاد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال كلمته بالمسابقة التي نظمت في شهر رمضان المبارك، وما لهذه المسابقة من وهج لكونها في أعظم كتاب الذي يهذب النفوس .

وأضاف أن عدد المتقدمين لهذه المسابقة بلغ 4300 متسابق ومتسابقة وبلغ عدد المؤهلين للتصفيات النهائية 131 متسابقاً ومتسابقة.

وكانت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد نظمت المسابقة التي حضرها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.

Source akhbaar24

