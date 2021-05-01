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علق المدير الفني لفريق الأهلي ريجيكامب، على خروج فريقه من دوري أبطال آسيا من دوري المجموعات، بعد التعادل أمام الدحيل القطري بنتيجة 1-1.
وقال ريجيكامب في تصريحات بعد المباراة:” لدي أسرة وفريق جيد في الأهلي ولو واصلنا بهذا الأداء هو أمر جيد للغاية ولكننا سنأخذ كافة الأشياء الإيجابية”.
وأضاف:” ليس لدينا وقت كاف للتفكير بأشياء أخرى ولكن القادم أفضل”.
وتابع:” الحكم كان غريبا في مباراة اليوم وليست مهمتي الحديث عن التحكيم ، حينما يحدث هذا الخلل التحكيمي أمر مؤسف للغاية”.
وأتم تصريحاته:” هيثم عسيري لاعب صغير في السن لذلك لم يشارك في وقت مبكر،كان عليه أن يمرر في الدقيقة الأخيرة لغريب ولكن هذا أمر طبيعي بسبب صغر سنه”.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “ريجيكامب” بعد خروج الأهلي من دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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