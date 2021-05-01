أول تعليق من “ريجيكامب” بعد خروج الأهلي من دوري الأبطال

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علق المدير الفني لفريق الأهلي ريجيكامب، على خروج فريقه من دوري أبطال آسيا من دوري المجموعات، بعد التعادل أمام الدحيل القطري بنتيجة 1-1.

وقال ريجيكامب في تصريحات بعد المباراة:” لدي أسرة وفريق جيد في الأهلي ولو واصلنا بهذا الأداء هو أمر جيد للغاية ولكننا سنأخذ كافة الأشياء الإيجابية”.

وأضاف:” ليس لدينا وقت كاف للتفكير بأشياء أخرى ولكن القادم أفضل”.

وتابع:” الحكم كان غريبا في مباراة اليوم وليست مهمتي الحديث عن التحكيم ، حينما يحدث هذا الخلل التحكيمي أمر مؤسف للغاية”.

وأتم تصريحاته:” هيثم عسيري لاعب صغير في السن لذلك لم يشارك في وقت مبكر،كان عليه أن يمرر في الدقيقة الأخيرة لغريب ولكن هذا أمر طبيعي بسبب صغر سنه”.

Source akhbaar24

