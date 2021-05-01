إدراج خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد الجديد”

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أدرجت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، خدمة “فرجت” في تطبيق “أبشر أفراد” الجديد”، والتي تمكن أهل الخير المتبرعين من مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن.

وتتميز خدمة “فرجت”، بالبحث عن الحالات المستحقة، واستعراض تفاصيل الحالات، مثل مدة الحكم والعمر وعدد أفراد الأسرة والمبلغ المتبقي، والتحقق من رقم الفاتورة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقا آليا.

ويستطيع المتبرعون الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر” و”إحسان”، وذلك حرصاً على تسهيل سبل التبرع الآمنة للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية.

كما يجب على المتبرعين التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي “أبشر” و”إحسان”، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.

Source akhbaar24

