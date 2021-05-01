«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار غزيرة وزخات برد على 5 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم السبت، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة زخات من البرد على 5 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال مركز الأرصاد: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران جازان، عسير والباحة)؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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