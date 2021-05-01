شروط وجوب الزكاة في الشريعة الإسلامية وطريقة حسابها

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشروط العامة لوجوب الزكاة في الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى طريقة حسابها.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه صدقة» رواه الإمام بخاري ومسلم.

وأضافت الهيئة، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها، أن الحديث الشريف يعني ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة مثل أموال الاستخدام مثل الفرس في زمن النبوة والسيارة الآن والمسكن والأثاث هذه أموال اقتناء مثل القلم والساعة، وبالتالي هي أموال لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها معدة للاستخدام.

لكن تجب الزكاة في أموال محددة هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مثل العملات اليوم وكذلك عروض التجارة مثل الأسهم المعدلة للتجارة والاستثمار، ووحدات الصناديق الاستثمارية وكذلك الديون التي هي على الشخص القادر على السداد هذه يجب إخراج زكاتها كل سنة، بالإضافة إلى الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام.

وأوضحت الهيئة أن الشرط الثاني من شروط الزكاة هو الملك التام بمعنى أن يكون الملك مملوك للشخص ويستطيع أن يتصرف فيه أما إن كان المال ضائعًا أو مسروقًا أو كان مغصوبًا أو كان مجحودًا أو تمت مصارتها منه لأي سبب من الأسباب فإن هذا الملك لا تجب فيه الزكاة لأن الملك فيه ناقص.

طريقة حساب الزكاة

والشرط الثالث من شروط الزكاة هو أن يمضى حول قمري على المال الذي بلغ النصاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه الإمام أحمد في مسنده.

فالزكاة لا تجب في السنة إلا مرة إذا حال عليها الحول سواء إذا كان ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو عملات أو ديون إلا الخارج من الأرض كما قال الله عز وجل: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» بمعنى أنه لا يشترط مرور الحول.

وأسهل طريقة لضبط الحول هو تحديد يوم واحد في السنة مثلا في شهر رمضان في العشر الأواخر تتعود أنك لا تخرج الزكاة إلا في العشر الأول، فتحصي جميع أموالك من الذهب والفضة والنقود والديون المستحقة ووحدات الصناديق والأسهم وتأخذ منها ربع العشر بمقدار 2.5% بقسمة المبلغ على أربعين.

والشرط الأخير من شروط الزكاة هو بلوغ النصاب وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهذا في زكاة الخارج من الأرض ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس زود صدقة» وهذا في بهيمة الأنعام ثم قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» وهذا في الفضة.

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