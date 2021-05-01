ضم 16 مدرسة بمحايل عسير

أصدر مدير تعليم محايل عسير منصور آل منصور، قرارا بضم 61 مدرسة قليلة العدد والتي انطبقت عليها الضوابط، بمختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بمحايل عسير. وجاء في القرار أنه على مديري مكاتب التعليم متابعة ضم المدارس كل فيما يخصه، والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة والرفع بتقرير عما يتم. ‏وعلى مدير شؤون المباني استكمال إجراءات إخلاء المبنى الحكومي للمدرسة المضمومة وتحديد مدى صلاحيته للاستفادة منه وتشغيله، وعلى مدير الشؤون الإدارية والمالية استكمال إجراءات إخلاء المباني المستأجرة وتسليمها لمالكها وفق الإجراءات النظامية واستلام الختم الرسمي للمدرسة المضمومة ونقل العهد والأثاث والاستفادة منه حسب الاحتياج، وعلى مدير التجهيزات المدرسية متابعة الاستفادة من الأثاث والتجهيزات المدرسية بالمدارس المضمومة حسب الاحتياج ووفق التعليمات المنظمة لذلك، وعلى مدير شؤون المعلمين ومدير الموارد البشرية نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس المضمومة حسب الاحتياج، ووفق التعاميم المنظمة لذلك، وعلى مدير خدمات الطلاب متابعة تأمين وسائل نقل آمنة للطلاب والطالبات وتحديث بيانات المدارس المضمومة حسب الاحتياج ووفق التعاميم المنظمة.



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