هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق شعارها نطمح للأفضل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاق شعار«نطمح للأفضل»، واستلهمت الهيئة هذا الشعار من ختام حديث سموه حول التعليم، ليكون هذا الشعار ملهماً لمشاريع الهيئة ومبادراتها، في دعم قطاع التعليم والتدريب، وبما يحقق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.



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