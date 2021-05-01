وتدعو وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة والتي لا تستند إلى مصدر رسمي ، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة وتؤكدان بأن سلامة كافة المنتجات ومنها المنتجات الزراعية والغذائية أولوية قصوى لدى كافة الجهات الحكومية .
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة والغذاء تنفيان دخول منتجات زراعية ترفض في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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