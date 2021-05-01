ألمانيا ترفض عقوبات روسيا على مسؤولين أوربيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت ألمانيا، الجمعة، قرارا روسيا بمنع 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية ردا على عقوبات أوروبية بحق مواطنين روس.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان: "الإجراءات التي اتخذتها روسيا بلا أساس وذلك على عكس الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس "آذار" على مسؤولين روس لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".



وأضافت أن الإجراءات "تسهم في زيادة التوتر مع روسيا بلا داع".

وفي وقت سابق اليوم، لوح الاتحاد الأوروبي، باتخاذ "إجراءات مناسبة" ردا على العقوبات الروسية، ووصف القرار الروسي بـ"غير المقبول" و"غير المبرر".

فيما كتب رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، الذي طالته العقوبات على موقع "تويتر ": "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين".

وأضاف: "أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.. التهديدات لن تسكتنا".

وصباح الجمعة، قالت الخارجية الروسية إنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار في توتر جديد بين موسكو والغرب.

وفي مارس آذار الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 4 مسؤولين روس كبار على خلفية الضلوع في اعتقال المعارض أليكسي نافالني.