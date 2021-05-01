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5 نصائح للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

5 نصائح للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز

يجب الفحص الدوري للموقد والأفران

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني 5 نصائح للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز.

نصائح هامة:

وأكد المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أهمية اختيار المكان المناسب والآمن للأسطوانة، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ.

فحص دوري: 

ونصحت بتركيب جهاز كاشف تسرب الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامته، والفحص الدوري للموقد والأفران.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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