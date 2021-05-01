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شكرا لقرائتكم 5 نصائح للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01
ونصحت بتركيب جهاز كاشف تسرب الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامته، والفحص الدوري للموقد والأفران.
5 نصائح للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز
يجب الفحص الدوري للموقد والأفران
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت المديرية العامة للدفاع المدني 5 نصائح للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز.
نصائح هامة:
وأكد المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أهمية اختيار المكان المناسب والآمن للأسطوانة، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ.
فحص دوري:
ونصحت بتركيب جهاز كاشف تسرب الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامته، والفحص الدوري للموقد والأفران.
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