شكرا لقرائتكم خبر عن رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي.. سدّ منيع ضد الأعداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، واجباتهم ومهامهم بمعنويات مرتفعة، وبكل حزم وبسالة، للذود عن حدود الوطن ومقدساته، ناذرين أرواحهم فداء للدين والمليك والوطن، متسلحين بالإيمان بالله - تعالى - لردع المعتدين والمتسللين.

وعبر رجال حرس الحدود، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بأداء واجباتهم ومهامهم للدفاع عن حدود الوطن وردع المتسللين والمعتدين على حدود المملكة، بروح ومعنويات عالية، لرصد أي تجاوز بمهنية واحترافية، وفق الأنظمة المتبعة، وبمساندة فرق التدخل السريع، وتوجيه غرفة القيادة.

وأسهمت يقظة وبسالة رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، وما يتمتعون به من تجهيزات متطورة، في ردع كل من تسول له نفسه التعدي على حدود الوطن.