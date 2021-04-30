شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” توضح حقيقة إلزامية التأمين الطبي ضد كورونا للسفر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي، لشركات التأمين ومجلس الضمان الصحي التعاوني وعديد من شركات التأمين الطبي، أن ما تم تداوله من معلومات فيما يخص وجوب التأمين الطبي ضد مخاطر فيروس كورونا على المسافرين دوليًا غير صحيح، وحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص إلزامية التأمين الطبي للسفر الدولي.

وقالوا لـ"اليوم"، إن الشرط الأساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات هو أن تكون الحالة الصحية للمسافر في تطبيق توكلنا محصن أو لم تثبت إصابته.