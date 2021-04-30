جاسر الحربش: صحة المجتمع ماشية في الطريق الخطأ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن دياب

رأى الدكتور جاسر الحربش، استشاري طب الباطنة، أن صحة المجتمع ماشية في الطريق الخطأ، مضيفًا أن الأكل في حياتنا تحول من عامل أساسي للصحة إلى عامل أساسي للترفيه.

تنقل بين الأطباء:

وتابع الحربش، خلال حواره إلى برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، أن الموجود في الساحة الطبية أن هناك تنقلًا من طبيب إلى آخر بسبب الارتباكات الهضمية التي سببها الأسلوب المعيشي، موضحًا أن البعض يأكل ليلًا وهذا خطأ؛ لأن المعدة يصل إليها طعام غير مهضوم، وهذا يزيد نسبة الحموضة.

الأكل ليلًا:

وأضاف أن التراث النبوي يؤكد أن الشبع يضعف الصحة، وهذا الأمر يختصر 50% من الطب، وحسب التكوين الإلهي للإنسان فهناك اختلاف بين البشر وبين الحيوانات التي تأكل في الليل، وذلك لتكوين المعدة، مشيرًا إلى أن العمل في الليل والعادات السيئة سواء الأكل أو مشاهدة التلفاز ليلًا هي أفعال تتحدى الطبيعة التي خلقها الله للإنسان.

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