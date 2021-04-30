تنسيق أفقي بين أمانة عسير والشرطة للتحكم في شارع الفن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

نظرًا للإقبال الكثيف والازدحام الشديد الذي يشهده شارع الفن بمدينة أبها، وبناءً على توجيهات وزارة الداخلية وتنفيذًا لتعليمات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، فقد تم التنسيق الأفقي بين أمانة المنطقة والشرطة كل فيما يخصه لإغلاق شارع الفن بدءًا من الليلة؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

خطة ميدانية:

وتم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع والتحكم في مداخله ومخارجه، حيث تختص الشرطة بإدارة الشوارع والميادين وتختص أمانة عسير بإدارة الحدائق وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة Covid-19.

وأهابت الداخلية بالجميع أنه سيتم إغلاق مداخل ومخارج شارع الفن بداية من الليلة، ولن يُسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه والتحكم في مداخل ومخارج الموقع وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم وتحافظ على سلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



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