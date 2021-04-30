ماذا تفعل حال مخالطة المصاب بكورونا؟ الصحة تُجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه حسب التوصيات الحالية فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي، يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض.

حجز المخالط:

وأوضحت عبر حساب الصحة 937 على موقع تويتر، أنه يتم كذلك حجر المخالط لمصاب كورونا لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى (7 أيام) في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

شروط الاستمرار في العمل:

ولفتت إلى أنه يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فورًا ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري.

يأتي هذا فيما لا تزال منطقة الرياض تسجل أعلى إصابات كورونا الجديدة مقارنة بباقي المناطق السعودية حيث سجلت اليوم 446 من أصل 1056 إصابة مؤكدة تم تسجيلها في كافة المناطق.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1071) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (400580) حالة.

عدد الحالات الحرجة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (9826) حالة، من بينها (1335) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (417363) حالة، توفي منهم (6957) حالة.

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