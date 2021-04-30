الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

السديس يوجه ببذل أقصى الجهود استعدادًا لـ العشر الأواخر من رمضان

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضمن خطة الرئاسة المعدة لشهر رمضان المبارك 1442هـ، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جميع منسوبي الرئاسة بالاستعدادات اللازمة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وبذل المزيد من الجهود والتشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين.

جهود مباركة:

وحث السديس منسوبي الإدارات في المسجد الحرام والمسجد النبوي على بذل الجهود المباركة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والاهتمام بها من خلال تقديم الخدمات المشرفة لقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على أمنهم وسلامته.

صورة مشرفة:

وأشار إلى أهمية الإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته والعمل على حمل رسالة الحرمين في إبداء الصورة المُشرقة للمملكة، خصوصًا وأننا مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى ضرورة عكس هذه الصورة المُشرقة في حسن التعاون والكلمة الطيبة والابتسامة في خدمة المعتمرين والمصلين والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون في خدمة الزائرين.

واختتم الرئيس العام حديثه بالشكر والثناء لله ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على جهودهم المباركة لتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين من معتمرين ومصلين وزوار.



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