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شكرا لقرائتكم #عاجل | وزارة الدفاع تفتح باب القبول للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#عاجل | وزارة الدفاع تفتح باب القبول للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام (1442/ 1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسـكرية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق (20/ 9/ 1442هـ).
رابط التقديم:
وذكرت وزارة الدفاع أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق زيارة الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عبر الرابط التالي: هنا.
شروط وإرشادات:
ودعت إلى الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل.
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