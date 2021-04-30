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#عاجل | وزارة الدفاع تفتح باب القبول للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

#عاجل | وزارة الدفاع تفتح باب القبول للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام (1442/ 1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسـكرية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق (20/ 9/ 1442هـ).

رابط التقديم: 

وذكرت وزارة الدفاع أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق زيارة الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عبر الرابط التالي: هنا.

شروط وإرشادات: 

ودعت إلى الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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