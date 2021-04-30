فوائد المانجو لن تتخيلها وهذه محاذير الإكثار منها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تعد المانجو من الفواكه المفضلة للكثيرين؛ لما لها فوائد عديدة لا يمكن حصرها، ومنها أنها تزيد الذكاء، وتخفض الكوليسترول، وتخفف خطر الجلطات القلبية، كما أنها مفيدة لصحة البشرة والعينين والكبد والجهاز الهضمي، ولكن هل يمكن تناول هذه الفاكهة بكثرة مع ارتفاع الحرارة؟

تسبب سخونة الجسم:

ونصحت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، بعدم الإكثار من تناول المانجو التي تعتبر ملكة الفواكه في الأجواء الحارة؛ لأنها تتسبب في الشعور بسخونة الجسم، فالاعتدال في تناول هذه الفاكهة ضروري، وزيادته يضر بالصحة، فالمانجو من الفواكه اللذيذة جدًّا ودخلت في كل الصناعات الغذائية ويحبها الأطفال كما هو حال الكبار.

فوائد المانجو:

وعن فوائد المانجو، أوضحت أنها مصدر غني بفيتامينات A وC التي تحمي الجسم من الأمراض وتعزز صحة الجهاز المناعي، وتزيد مستويات الطاقة، كما تسهم الفاكهة في ترطيب الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إنها تخفف الصداع وتقلل الشعور بالعطش، كما تحتوي على نسب عالية من الألياف الطبيعية ومادة “البكتين” التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تخفض ارتفاع ضغط الدم بفضل احتوائها على نسب عالية من البوتاسيوم، فتحتوي كل واحدة من المانجو على 564 ميلليجرام من البوتاسيوم، أي 16% من النسبة التي يحتاجها الجسم يوميًّا.

تجنب الأمراض التنكسية:

وتابعت نجود أن الدراسات أظهرت أن الألياف الغذائية في المانجو لها تأثير إيجابي على الوقاية من الأمراض التنكسية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، كما أن تناول عصيرها مفيد جدًّا لاحتوائه على مجموعة من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الكيرسيتين وحمض الجليك والأستاجالين، وهذه المضادات الفريدة للأكسدة تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، كما يسهم تناول عصيره في خفض ضغط الدم لاحتوائه على كمية جيدة من البوتاسيوم وبسبب خصائصه الموسعة للأوعية الدموية، وبالتالي تقليل خطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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