فايزر تستعد للحصول على موافقة لتطعيم الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت شركة “فايزر”: إنها تقدمت للحصول على الموافقة الأوروبية لمنح اللقاح للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عامًا.

وقد تكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال، حيث من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من شهر يونيو، وفقًا لكبير العلماء وراء لقاح Pfizer.

وقدمت الشركة بالفعل جرعة معدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، للموافقة عليها في الولايات المتحدة.

وتستغرق العملية عادةً بضعة أسابيع، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة BioNTech الألمانية التي طورت لقاح Pfizer، لمجلة Der Spiegel: “يمكن للأشياء أن تتحرك بسرعة كبيرة الآن”.

نتائج مبشرة:

وأضاف البروفيسور شاهين، أن دراسات الاختبار الأمريكية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، ونتج عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من Covid-19.

وفي حين أنه مصرح به للبالغين فقط في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لمن هم في سن 16 عامًا فما فوق.

وعادة ما تتم الموافقة على اللقاحات بحذر، مع مراقبة التأثيرات في من هم فوق 12 عامًا قبل إعطائها للأطفال الأصغر سنًّا.

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