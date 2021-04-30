شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين : جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين في العشر الأواخر من رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة استكملت استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأكد أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام في جاهزية تامه، وتأخذ أعمال التعقيم أولوية قصوى؛ من خلال عدة فرق توزع في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته، ويتم العمل على توفير عمليات التعقيم على مدار الساعة.

ونبه باستخدام المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وتجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعقم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، فضلا عن توزيع أكثر من500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي حديثة وعالية الجودة في عامة البيت العتيق.