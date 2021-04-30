شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إحباط محاولة إشعال النيران في مقر إقامة سفير المملكة في بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحبطت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، محاولة إضرام النيران في مقر إقامة سفير المملكة من قبل شخصين، وتم ضبطهما.

وأوضح شاهد عيان أن رجلين في منتصف العمر كانا يقفان بالقرب من المبنى الواقع في منطقة حدائق قصر كينسينغتون، قبل أن يرمي أحدهما شيئا على البوابة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة شجيرات، بحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية.

وعلى الفور توجه أحد رجال الحراسة لمواجهة الرجلين، لكنه تعرض للكم في وجهه، لتتنقل إثرها الشرطة إلى مكان الحادث، وشوهد رجال الأمن وهم بصدد تكبيل أيادي رجلين قبل وضعهما في شاحنة.

وتم إخماد الحريق بعد 10 دقائق من الحادث، كما لم يتم تسجيل إصابات خطيرة، واستبعدت الشرطة أن الحادث مرتبط بالإرهاب.