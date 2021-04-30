شكرا لمتابعة خبر عن "السديس" يوجه بزيادة عربات الجولف لنقل كبار السن في ساحات المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بزيادة عربات الجولف لنقل كبار السن والمحتاجين لهذه الخدمة.

وقال إن هذه الخدمة تسهل على كبار السن وذوي الإعاقة من تنقلهم في ساحات المسجد الحرام والتسهيل عليهم مع الأخذ بالاعتبار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

الجدير بالذكر أن خدمة عربات الجولف تقوم بنقل كبار السن وذوي الإعاقة من ساحات المسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة للصلاة والعمرة.