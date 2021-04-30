شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عسيري: شحنة الرمان المخبأ بداخلها المخدرات مصدرها إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال علي عواض عسيري سفير المملكة الأسبق لدى لبنان أن شحنة فاكهة الرمان المخبأ داخلها ملايين الأقراص الامفيتانين المخدر مصدرها إيران

وأضاف عسيري أن المسؤول عن الاقراص المخدرة في لبنان هم الشيعة ، مشيرا إلى أن هناك حماية سياسية من جانب حزب الله لتجار المخدرات

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.