ثقافي / تقني الرياض يتوج الفائزين في مسابقة الثورة الصناعية الرابعة

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الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة الثورة الصناعية الرابعة والمنظمة ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي بإشراف الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وذلك خلال حفل الكلية بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل.

والتحق جميع المتسابقين في دورة تدريبية لاجتياز المرحلة الثانية، حيث اختير 15 طالبا وطالبة من ضمن 64 مشاركا ومشاركة من الطلاب والطالبات ، كما جرى اختيار تسعة مشاريع للمتسابقين، منها مشاريع فردية و تشاركية، لدخولها لجنة التحكيم.

وحصل على المركز الأول مشروع نظام الإنذار المبكر في محطات الوقود، فاز فيه المبتكر عبدالمجيد عبدالله بن درعان من متدربي الكلية التقنية بالرياض، والمركز الثاني مشروع التنبيه لحالات الإغماء لقائد السيارة فازت فيه المبتكرة لينة عصمان الوادعي من متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والمركز الثالث مشروع لعبة LEDS فاز فيه المبتكر محمد بن حمد السويدان من الكلية التقنية بالرياض.

مما يذكر أن فكرة مثل هذه الفعاليات المحفزة تأتي بعد تدشين نوادي الموهبة والابتكار في المنشآت التدريبية على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للارتقاء بالفكر التدريبي لأبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، والذين يحضون باهتمام بالغ من قبل قيادتنا الحكيمة أيدها الله.

// انتهى//

23:16ت م

0126 Source spa.gov





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