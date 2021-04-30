لاعب السد: تعرضنا للظلم في مباراة النصر.. ونعد الجماهير بالتعويض

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أعرب لاعب السد عبدالكريم حسن، عن حزنه بعد الخسارة أمس أمام النصر بنتيجة هدفين لهدف.

وقال حسن في تصريحات بعد المباراة:” الحمد لله على كل حال، وسنعوض جمهور السد في القادم، انظلمنا ظلم ما بعده ظلم”.

وحقق النصر الفوز على السد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبتلك النتيجة، صعد النصر إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا متصدرًا للمجموعة، على حساب الفريق القطري.

Source akhbaar24

