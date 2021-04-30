- 1/2
- 2/2
︎
.
أعرب لاعب السد عبدالكريم حسن، عن حزنه بعد الخسارة أمس أمام النصر بنتيجة هدفين لهدف.
وقال حسن في تصريحات بعد المباراة:” الحمد لله على كل حال، وسنعوض جمهور السد في القادم، انظلمنا ظلم ما بعده ظلم”.
وحقق النصر الفوز على السد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبتلك النتيجة، صعد النصر إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا متصدرًا للمجموعة، على حساب الفريق القطري.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب السد: تعرضنا للظلم في مباراة النصر.. ونعد الجماهير بالتعويض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.