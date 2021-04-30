رئاسة شؤون الحرمين تدقق (76) ألف كلمة ضمن محتواها الإرشادي بالمسجد الحرام

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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان, تدقيق ومراجعة (76) ألف كلمة لـ(15) محتوى إرشاديا صادر عنها داخل وخارج المسجد الحرام وبثت عبر منصة منارة الحرمين (84) درسًا، ووصلت ساعات التسجيل إلى (84) ساعة، قدمها (13) من أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام.وبلغت نسبة المشاهدات أكثر من (6) […] Source almnatiq





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