بعد ختام مشاركتهم في دوري الأبطال.. 3 أندية تغادر الرياض

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غادرت بعثات فرق السد القطري، الوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني، الرياض، اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا التي اقيمت في الرياض بمشاركة نادي النصر.

وكان في وداع بعثات الفرق الثلاثة لدى مغادرتها الرياض فريق من العلاقات الدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن فريق النصر حسم صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث حصد 11 نقطة مقابل 10 نقاط للسد و7 نقاط للوحدات، فيما تذيل فولاد المجموعة برصيد 5 نقاط.

Source akhbaar24

