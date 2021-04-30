المواقع التاريخية في وادي الدواسر .. ملتقى الحضارات والثقافات

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تحتضن محافظة وادي الدواسر قرى ومواقع أثرية، تعد ملتقى لكثير من الحضارات والثقافات القديمة، منها قريتا “الفاو، والجو..” وغيرهما من الأماكن التاريخية.وتبعد قرية “الفاو” التي كانت فيما مضى عاصمة لمملكة كندة الأولى، عن مقر المحافظة نحو 150 كيلو مترًا تقريبًا من الجهة الجنوبية الشرقية، وتحديداً في المنطقة التي يتداخل فيها وادي الدواسر مع جبال طويق […] Source almnatiq





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