قيمتها 39 ألف دولار.. حقيبة على شكل طائرة تثير الجدل بسعرها الباهظ

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أثارت حقيبة يد على شكل طائرة من صنع العلامة الفرنسية الشهيرة “لوي فيتون” جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعرها الباهظ والذي يصل إلى 39 ألف دولار.
وعلق الكثيرون بسخرية على منصة دار الأزياء بعد عرضها الحقيبة، حيث قال أحد المغردين: “يمكنك شراء طائرة فعلية بسعر أقل” بينما أضاف آخر: “هل سأكون قادراً على الطيران باستخدام هذه الحقيبة “.
وتتميز الحقيبة بنمط “مونوغرام” المميز، ولها أجنحة ومحركات وذيل وأنف لتشكيل شكل الطائرة الحقيقي، فيما صُنعت ضمن مجموعة “خريف شتاء 2021”.
Source akhbaar24
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