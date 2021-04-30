تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا

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أُصيب الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، ما تسبب في دخولهما إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية، لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنان سمير غانم دخل، أمس (الخميس)، أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، في حين احتُجزت الفنانة دلال عبدالعزيز منذ 4 أيام بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تدهور حالتها الصحية وإصابتها بضيق في التنفس، ووُضعت على جهاز أكسجين وأخذت بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، حيث ترافقها ابنتها دنيا بعد تعافيها من الفيروس.
وأصيبت منذ حوالي أسبوعين الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق عمل مسلسل “عالم موازي”، ما تسبب في خروج المسلسل من الموسم الدرامي في رمضان.
Source akhbaar24
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