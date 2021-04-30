السفير السابق لدى لبنان يكشف مصدر شحنة الرمان الأخيرة وشرط فك الحظر السعودي

أكد سفیر المملكة السابق في لبنان علي عواض عسیري، أن الشعب اللبناني لیس المستهدف بقرار المملكة حظر استیراد الخضراوات والفواكه من لبنان.

وقال عسيري، في تصريحات لقناة «العربية»: المستهدف بالقرار ھو مافیا تھريب المخدرات، التي لا يهمها سوى الإضرار بأبناء المملكة والدول الخلیجية.

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن «المملكة لم تغلق الباب أمام لبنان، وبيان الرياض كان واضحًا بأن تتخذ الحكومة اللبنانیة إجراءات لمنع تصدير تلك المواد إلى المملكة، وأنه في حالة وجود ضمانات من الحكومة اللبنانیة تقدمھا للمملكة سیعود الوضع لما كان علیه».

وأكد عسيري أن «شحنة الرمان التي ضبطت في المملكة مؤخرا جاءت من إيران، لأن لبنان لیس به رمان»، مشددًا على أن «هناك عناصر شیعیة محمیة سیاسیًّا بحزب الله، وأسرًا معروفة في لبنان تمارس هذه الأنشطة».

وأوضح سفیر المملكة السابق في لبنان، أن «هناك خطة إيرانیة ممنهجة لتدمیر شباب المملكة ودول الخلیج لكسب المادة، وتمويل میلیشیاتھا في العديد من الدول»، مشيرًا إلى «وجود فتاوى من علماء الشیعة تجیز بیع المخدرات للمجتمعات التي تعتبرھا معادية، وتعتبر ذلك واجبًا دينیًا وأخلاقیًا».

ولفت عسيري، إلى أن سفارة المملكة ببيروت كان بھا مندوب سعودي لمكافحة المخدرات، وكان ينسق مع نظیره في لبنان، كما أن هناك قانونًا لمكافحة المخدرات ولكنه غیر مطبق في لبنان».

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