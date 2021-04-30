تنافس الرجال في سوق الأسماك.. من هي أم سمر؟

تشتھر منطقة عسیر في شھر رمضان بأجواء مختلفة، صبغتها سیدات عسیر ببصمة مميزة، عبر تقديم الأكلات الشعبیة المختلفة، ومنهن "أم سمر" التي تنافس بمأكولاتھا الرجال في ھذا المجال.

وتقدم "أم سمر" وفقًا لتقرير نشرته قناة "الإخبارية" خبز تنور الجنوبي، وتجھز الأسماك بطريقة مختلفة وتقدمھا بأسلوب رائع، جعلتھا صاحبة صدى واسع.

وتتجه "أم سمر" في الصباح إلى الساحة وبمسافة إجمالیة تصل إلى 500 كم، سعیًّا للبحث عن أسماك بجودة عالیة، لتنافس على مزاد سوق الأسماك ھناك، وتعتبر ھي المرأة الوحیدة في ھذا المزاد.

وتقول "أم سمر"، إنھا بدأت العمل منذ 8 سنوات في الأسر المنتجة والمشاوي والكباب، مبینة أنھا اشتغلت بعد ذلك في خبز تنور كتراث للمنطقة والأكلات الشعبیة.

وأوضحت أنھا تتجه إلى البركة للحصول على السمك الطازج، ثم تذھب للحراج وتقوم بالمزايدة مع التجار ھناك، مؤكدة أنھا المرأة الوحیدة التي دخلت ھذا المجال في الحراج.