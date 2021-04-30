الارشيف / اخبار السعوديه

شؤون الحرمين: ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات في مصليات النساء بالحرم المكي

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - توزيع باركود خاص بكل لغة..

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات، عبر عدة موجات إذاعية في مصليات النساء.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، أنه تمت الاستفادة من ترجمة الخطب واستمع لها العديد من المستفيدات؛ حيث تم توزيع باركود بعدة لغات للاستماع إلى خطبة الجمعة بكل يسر وسهولة.

وأفادت بأنه يتم تقديم الخدمة في مصلى النساء بالتوسعة الثالثة؛ حيث تتم ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات عالمية للتيسير على قاصدات المسجد الحرام من الاستفادة من خطبة الجمعة وسماعها بلغتهم.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا