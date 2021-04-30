وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، 11520 مظلة شمسية من مركز كدي والجمرات وطريق الأمير متعب، ضمن مبادرة «ظل ووقاية» التي تواصل تنفيذها طيلة شهر رمضان المبارك، لحماية ضيوف الرحمن من أشعة الشمس خلال الطواف بالبيت العتيق. تستهدف الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس « كورونا »، حيث تشارك فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة يوميا، من 11 صباحا حتى 3 عصرا، في التوزيع طيلة شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة. وتأتي المبادرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشيا مع توجيهات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، ومشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ ذلك. كما تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس في أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك، ولا سيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة، وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.



كانت هذه تفاصيل خبر توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.