توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار

وتأتي المبادرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشيا مع توجيهات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، ومشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ ذلك. كما تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس في أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك، ولا سيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة، وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.
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