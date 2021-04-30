ألفا يتيم نالوا لحوما طازجة وكميات كبيرة من الأرز بمكة

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ مشروع إخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران، والذي يستمر لمدة أسبوع كامل بذبح 150 ذبيحة يومياً، حيث تسلم اللحوم طازجةً إلى الأسر المسجلة بجمعية كافل لرعاية الأيتام مع 20 كجم من الأرز لكل أسرة؛ وذلك لتغطية حاجة أكثر من ألفي يتيم بمكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لجمعية (هدية) منصور العامر أن هدية تحرص على وصول الصدقات والكفارات إلى مستحقيها، وأن هذه الشراكة المجتمعية بين الجمعيتين جاءت بهدف الرعاية للأيتام والاعتناء بهم وبذويهم في مكة المكرمة. واصفاً البرنامج الرئيسي الخامس بجمعية هدية «الوكالات» بالبرنامج الكبير والواسع من حيث تنوع مشاريعه واتساع دائرة مستفيديه من ضيوف الرحمن، الذين يقومون بإنابة الجمعية عنهم في إخراج كفارة الدم أو النذر أو الصدقة أو كفارة محظورات الإحرام، فتتحمل عنه الجمعية مشقة التنفيذ بعد التأكد من تحقق الشروط الشرعية من خلال لجنتها الشرعية لتصل لمستحقي الكفارات أو الصدقات من فقراء الحرم؛ مبيناً أن هدية تهدف للوصول من خلال هذا البرنامج إلى 2,125 يتيماً بمكة المكرمة. وأضاف «العامر» أن الجمعية تفتح أبواب مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين لاستقبال الراغبين في إخراج الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك، وتقدم متجر هدية الإلكتروني: HGC.org.sa، كبديل إلكتروني يمكن الاستفادة منه في إتمام الطلبات، بالإضافة إلى التحويل للجمعية عبر حساباتها البنكية المعلنة في منصات التواصل الاجتماعي.