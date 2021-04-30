السعودية اليوم / رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي يؤدون مهامهم بيقظة ومعنويات عالية خلال شهر رمضان



نجران 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

يؤدي رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، واجباتهم ومهامهم بمعنويات مرتفعة، وبكل حزم وبسالة، للذود عن حدود الوطن ومقدساته، ناذرين أرواحهم فداء للدين والمليك والوطن، متسلحين بالإيمان بالله - تعالى - لردع المعتدين والمتسللين.

وعبر رجال حرس الحدود في حديثهم لـ(واس) عن مشاعر الفخر والاعتزاز بأداء واجباتهم ومهامهم للدفاع عن حدود الوطن وردع المتسللين والمعتدين على حدود المملكة، بروح ومعنويات عالية، لرصد أي تجاوز بمهنية واحترافية، وفق الأنظمة المتبعة، وبمساندة فرق التدخل السريع، وتوجيه غرفة القيادة.

وأسهمت يقظة وبسالة رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، وما يتمتعون به من تجهيزات متطورة، في ردع كل من تسول له نفسه التعدي على حدود الوطن.

// انتهى //

22:40ت م

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