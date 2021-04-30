السعودية اليوم / تونس تسجل 1904 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1904 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10722، فيما بلغ إجمالي الإصابات 309119.

// انتهى //

22:40ت م

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تونس 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1904 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 81 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10722، فيما بلغ إجمالي الإصابات 309119.// انتهى //22:40ت م0120

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