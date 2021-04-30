

الجزائر 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع إلى 122108, بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 85108, والعدد الإجمالي للوفيات 3253.

// انتهى //

22:11ت م

0116



الجزائر 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و 9 حالات وفاة، فيما تماثل 168 مريضا للشفاء.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع إلى 122108, بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 85108, والعدد الإجمالي للوفيات 3253.// انتهى //22:11ت م0116

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.