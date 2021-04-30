السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 34 مسجدا



الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي سبعة بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة عسير وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان، مشيرة إلى إعادة فتح 34 مسجدا، تسعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وسبعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة،التي شملت التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في بيانها المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

// انتهى //

21:43ت م

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الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً 943 مسجداً، وإعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي سبعة بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة عسير وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان، مشيرة إلى إعادة فتح 34 مسجدا، تسعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وسبعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة،التي شملت التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في بيانها المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.// انتهى //21:43ت م0110

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