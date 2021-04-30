السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,381 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



لندن 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 2,381 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,416,623، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,517.

// انتهى //

21:41ت م

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لندن 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 2,381 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و15 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,416,623، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,517.// انتهى //21:41ت م0108

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