السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 60,081 إصابة جديدة مؤكدة و 812 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 60,081 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32,091,429، فيما بلغ عدد الوفيات 572,190.

// انتهى //

21:32ت م

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واشنطن 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 60,081 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 812 وفاة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32,091,429، فيما بلغ عدد الوفيات 572,190.// انتهى //21:32ت م0105

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