السعودية اليوم / المغرب تسجل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 363 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات 9023 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 497621 حالة.

// انتهى //

19:51ت م

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الرباط 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 511249 حالة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات 9023 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 497621 حالة.// انتهى //19:51ت م0096

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