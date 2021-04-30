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«الدفاع»: فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسـكرية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ( ١٤٤٢هـ /١٤٤٣هـ ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة "البكالوريوس" للالتحاق في الخدمة العسـكرية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق (١٤٤٢/٠٩/٢٠ هــ ). وأوضحت الوزارة أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، ( https://afca.mod.gov.sa ).
محمد يوسف

محمد يوسف

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