شكرا لقرائتكم خبر عن رفض عروضًا عالمية.. طالب سعودي يُحدث «ثورة في عالم الطيران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز عالمي، تصدر البطل السعودي مؤيد خياط، اليوم أكثر من ٦٠ صحيفة عالمية لأخبار التكنولوجيا لابتكاره خوارزمية ذكاء اصطناعي تساعد بالهبوط الاضطراري الآمن للطائرة دون طيار.

وتلقى مهند عروضا وصلت حتى 30,000 دولار لشراء الشفرة البرمجية، لكنه واجهها بالرفض دعما للصناعة المحلية.

وكرم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، الطالب مؤيد خياط، من طلاب علوم وهندسة الحاسب، كما كرمه مدير جامعة جدة د. عدنان الحميدان، نظير اختراعه.