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ضبط 28 شخصًا في جدة والطائف خالفوا تعليمات العزل وهذه عقوبتهم المنتظرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

ضبط 28 شخصًا في جدة والطائف خالفوا تعليمات العزل وهذه عقوبتهم المنتظرة

غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو السجن أو بهما معًا

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية ضبطت 28 شخصًا بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي.

مخالفات: 

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (28) شخصا بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس ، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عقوبات: 

ونصّت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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