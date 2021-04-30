توزيع هدايا على قاصدي بيت الله الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

شارك فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية، الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، بحضور الوكيل المساعد للمعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني، بتوزيع عدد من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين، وذلك ضمن (حملة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في عامها الخامس.

سجادات وكتيبات:

واشتملت الهدايا على سجادات وبعض الكتيبات وماء زمزم، حيث راعت الحملة هذا العام تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

شكر وامتنان:

من جانبهم، عبر المصلون والمعتمرون عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات وفق توجيهات ولاة الأمر، وأن هذا شيء معهود في حسن الاستقبال والإفادة.

يأتي ذلك خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.



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