أطعمة مهمة في الطقس الحار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أفراد المجتمع في المدن التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بضرورة الحرص على تناول السوائل بشكل معتدل في الفترة ما بين الإفطار والسحور، مبينة أن حاجة الجسم تزداد للسوائل مع ارتفاع درجات الحرارة.

فواكه وخضراوات مفيدة:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك بعض الأطعمة والخضروات والفواكه تفيد جدًّا مع ارتفاع درجات الحرارة، ومنها الموز الذي يعتبر من الأطعمة التي يجب تناولها لاستعادة الطاقة المفقودة؛ نظرًا لاحتوائه على الفيتامينات الأساسية والبوتاسيوم، والكربوهيدرات التي تتحول إلى سكر في الجسم، ثم إلى طاقة فتناوله يفيد جدًّا، وهناك عصير الطماطم الذي يروي العطش بسرعة ويمنح الإنسان الشعور بالنشاط والحيوية، كما ينصح بتناول الزبادي الذي يخفف أعراض التعب والإجهاد، كما يحتوي أيضًا على بكتيريا البروبيوتيك التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

إمداد الجسم بالمياه:

وتابعت أن تناول هناك بعض الخضراوات تفيد جدًّا لمواجهة ارتفاع الحرارة مثل أكل الخس بكميات كبيرة في السلطة الخضراء لإمداد الجسم بالمياه، وللتقليل من الجفاف الذي تسببه الأجواء الحارة، كما يمكن تناول الكوسة إذ يساعد تناولها في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمكافحة ارتفاع الحرارة.

وفي جانب العصائر، يمكن تناول عصير البطيخ إذ يتكون من الماء، وبالتالي فإن تناوله يجعل الفرد يشعر بالانتعاش والحيوية، أما عصير الليمون بالنعناع فهو من الحمضيات المرطبة والمنعشة في الطقس الحار التي تساعد على التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب، إضافة أنه يعمل على تهدئة الأعصاب.

تأثير نقص المعادن:

ونوهت الدكتورة مشاعل إلى أن هناك علاقة قوية بين نقص بعض العناصر الغذائية، والإصابة بمضاعفات ارتفاع درجة حرارة الجو، فمع ارتفاع الحرارة يفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي، فالعرق يخرج معه بعض المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والزنك، بالإضافة إلى بعض السموم، وهذه المكونات التي يفقدها الإنسان لا يتم إنتاجها في الجسم، بل يستمدها من الوجبات الغذائية وبالتالي يسبب نقصها الإصابة بمضاعفات حرارة الجو، لذا ينصح بتناول السبانخ والمكسرات والتين والبقول والموز والأفوكادو وسمك السلمون، بالإضافة إلى البقدونس والخيار، والمشمش والبرتقال والكيوي والطماطم والبنجر والعنب والتمر والجوافة والكيوي، بالإضافة إلى الليمون فكلها تمنح الجسم المعادن المهمة.



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