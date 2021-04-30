مفحط العلا عرض حياته وحياة الآخرين للخطر فتم ضبطه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت إدارة المرور، عن ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الطرق العامة بمحافظة العلا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط المفحط:

وقال المرور، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مرور محافظة العلا تمكن من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الطرق العامة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

عقوبة التفحيط:

وفي وقت سابق أوضحت الإدارة غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.



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