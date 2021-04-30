إنقاذ حياة سبعينية توقف قلبها 4 مرات في بيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - بيشة

تمكن فريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة من إنقاذ حياة مريضة سبعينية كانت تعاني من جلطة وانسداد وعائي في شرايين الرئة، تسببت في توقف القلب أربع مرات خلال وجود الحالة بالمستشفى.

تفاصيل الحالة:

وأوضحت صحة بيشة أن المريضة جاءت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله في بيشة وهي فاقدة للوعي، وتم إدخالها إلى قسم الإنعاش بقسم الطوارئ والكوارث بالمستشفى، وتمت مباشرة الحالة من قبل فريق طبي متخصص بإشراف استشاري العناية المركزة.



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